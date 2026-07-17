La historia, la música y las tradiciones paceñas se apoderaron del escenario de La Gran Batalla Superstars en una noche cargada de emoción y orgullo nacional.

En conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de La Paz, el programa rindió un homenaje especial a la Ciudad Maravilla con una presentación que destacó algunos de sus bailes y expresiones culturales más representativos.

El espectáculo estuvo a cargo del Grupo Quenda Afro Dance y la Fraternidad Llamerada Korawas Santa Cruz, cuyos integrantes llenaron el escenario más grande de Bolivia de color, energía y tradición.

Con sus llamativos trajes, pasos coordinados y una puesta en escena llena de identidad, los bailarines recordaron la fuerza de una cultura que continúa viva y que se transmite de generación en generación.

Cada 16 de julio, el departamento de La Paz conmemora la Revolución de 1809, encabezada por Pedro Domingo Murillo y un grupo de revolucionarios que se levantaron contra el dominio colonial. Esta gesta es recordada como uno de los primeros movimientos libertarios de América.

La Gran Batalla Superstars se sumó a esta importante celebración mostrando que el entretenimiento también puede convertirse en un espacio para reconocer la historia, preservar las costumbres y rendir tributo a la diversidad cultural del país.

La Paz es sinónimo de historia, tradición y riqueza cultural. Sus paisajes, costumbres y la calidez de su gente dejan huellas imborrables en quienes recorren sus calles y descubren sus múltiples contrastes.

Ubicada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, es considerada una de las ciudades más altas del mundo. Su particular geografía está marcada por laderas, montañas y construcciones que se extienden a lo largo de un imponente cañón andino, siempre bajo la mirada del majestuoso nevado Illimani.

La ciudad combina la modernidad con una profunda herencia ancestral. Las cholitas paceñas, los mercados tradicionales, las expresiones de la cultura aymara y espacios llenos de misticismo, como el Mercado de las Brujas, forman parte de su identidad.

Entre sus principales símbolos modernos se encuentra Mi Teleférico, una extensa red de transporte por cable que conecta diferentes zonas de La Paz y El Alto, además de ofrecer impresionantes vistas panorámicas.

La riqueza cultural paceña también se expresa en festividades como la Entrada del Señor Jesús del Gran Poder y la tradicional Feria de Alasita, donde miles de personas depositan sus sueños en pequeñas miniaturas y celebran al Ekeko, símbolo de la abundancia.

Su gastronomía tampoco podía quedar fuera del homenaje. El plato paceño, el chairo, las salteñas y la tradicional marraqueta son algunos de los sabores que forman parte de la memoria y la identidad de sus habitantes.

Como sede de Gobierno de Bolivia, La Paz reúne a poblaciones diversas y refleja la convivencia entre lo ancestral y lo contemporáneo. Una ciudad única, llena de contrastes y orgullosa de sus raíces.

La presentación de La Gran Batalla Superstars se convirtió así en un emotivo reconocimiento a una tierra de lucha, cultura y tradición que continúa haciendo historia.

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