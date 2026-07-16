“Se arrastró 400 metros”: Relatan cómo el ciudadano camireño sobrevivió en Rusia

José Luis, un ciudadano de 40 años oriundo de Camiri, en Santa Cruz, sobrevivió milagrosamente en el frente de batalla en Rusia tras sufrir severas heridas en sus extremidades.

En un dramático contacto telefónico, el compatriota le relató a su hermano cómo tuvo que arrastrarse 400 metros entre cadáveres, drones y misiles para salvar su vida en la primera línea.

Un escape milagroso

"Llegué a la orilla del camino y ahí me transportaron los rusos, después cayó una bomba, íbamos a morir todos", describió el afectado a su familiar, además indició que se aferró a una biblia en su bolsillo para no perder la fe.

El hombre, que antes trabajaba como albañil y taxista en Bolivia, había viajado en marzo tras ser captado por intermediarios a través de Facebook.

Su principal motivación era conseguir dinero para costear una costosa operación médica para uno de sus cuatro hijos pequeños que padece una discapacidad. Sin embargo, al llegar a Rusia le hicieron firmar un contrato en idioma ruso del cual nunca le entregaron una copia ni respetaron las condiciones de pago, según lo que indica su hermano.

Pérdida de control financiero y el horror en el frente

Aunque inicialmente envió 20.000 bolivianos a su familia, su familiar indica que perdió el acceso a su cuenta bancaria y sospecha que los reclutadores manejan sus fondos mediante un poder. Además, el hermano de José Luis señaló que le comentó que los soldados latinoamericanos y los presos rusos son enviados directamente a la peligrosa primera línea de combate.

"Había drones como mosca", le relató José Luis con profunda tristeza al describir cómo las aeronaves no tripuladas destrozaban a los combatientes a su alrededor.

Actualmente, el afectado sufre de visión doble por el impacto de las bombas, pero de acuerdo a información de su hermano, las fuerzas armadas rusas le indicaron que debe resolverlo con sus propios recursos.

Incertidumbre por el retorno

En Camiri, sus cuatro hijos de entre 5 y 14 años se encuentran al cuidado de una vecina mientras la familia busca recursos para costear su retorno. Este alarmante caso coincide con el reporte de la Cancillería boliviana, que advierte sobre al menos 16 connacionales captados para situaciones similares en Rusia.

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