Isabella, una bebé de 12 días, lucha por su vida tras sufrir un neumotórax; su familia pide ayuda

Con apenas 12 días de nacida, Isabella libra una dura batalla por su vida. La bebé permanece internada en una unidad de terapia intensiva tras ser diagnosticada con un neumotórax pulmonar y sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

Su madre, Dayana Arias, relató que el nacimiento de su hija transcurrió con normalidad, pero minutos después comenzaron las complicaciones.

"La llegada de mi bebé era algo que debía ser bonito para nosotros. Ella nació bien y mi esposo estuvo en el quirófano cuando nació. Ese día hacía bastante frío y, cuando la llevaban para cambiarla, se orinó y mojó toda su ropa. La dejaron un buen rato solo con pañales y empezó a quejarse", recordó.

Según su testimonio, el personal médico decidió colocarle oxígeno al considerar que la recién nacida tenía dificultades para adaptarse. Sin embargo, asegura que el flujo de oxígeno se abrió de forma brusca.

"Ella seguía con la bigotera puesta y escuché que dijeron: 'Creo que está muy fuerte'. Cinco minutos después sus quejidos eran más fuertes. Mi esposo vio que el lado derecho de su pecho estaba inflamado y le costaba mucho respirar", afirmó.

La madre indicó que la menor tuvo que ser trasladada a una clínica de emergencia, donde horas más tarde una radiografía confirmó que Isabella presentaba un neumotórax.

Tras el diagnóstico, la bebé fue sometida a un procedimiento de emergencia e intubada. Su estado continuó siendo delicado, por lo que sus padres iniciaron la búsqueda de un hospital que contara con el equipo necesario para atenderla.

"Nos pidieron un medicamento que costaba 9 mil bolivianos. Lo conseguimos, pero ella no mejoraba. Busqué espacio en varios hospitales, pero no tenían la máquina que necesitaba. Cuando finalmente logramos trasladarla a otra clínica, llegó saturando 50 y sufrió dos paros cardiacos. Los médicos hicieron todo lo posible para reanimarla", relató.

Actualmente, Isabella permanece estable y presenta una evolución favorable, aunque continúa recibiendo atención especializada.

Debido a los elevados costos de la atención médica, la familia inició una campaña solidaria y solicita el apoyo de la población. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los números 780 04 055, 780 49 061 y 688 13 032.

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