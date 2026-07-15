Médicos se declaran en emergencia hasta que se pague el salario al último trabajador en salud

El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Rolando Iriarte, informó que el sector salud se mantiene en estado de emergencia debido al retraso en el pago de salarios que, según indicó, debía realizarse hasta el 10 de julio.

Iriarte señaló que el problema afecta a varios departamentos y que, en el caso de Cochabamba, solo un 40% del personal de salud recibió su salario, mientras que el 60% continúa impago.

“El sector salud a nivel nacional está en emergencia debido a la falta de pago de salarios”, afirmó.

Atención de emergencias continúa

El representante médico aclaró que la medida no implica una suspensión total de actividades, ya que el personal continúa asistiendo a sus fuentes laborales para reforzar los servicios de emergencia.

Según explicó, se mantienen las cirugías de emergencia, la atención a pacientes oncológicos y a personas con problemas renales. Sin embargo, indicó que las cirugías programadas y parte de la consulta habitual fueron restringidas.

“Nadie quiere realizar una suspensión de la actividad, pero lamentablemente este retraso es considerable para muchos trabajadores en salud”, señaló.

Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre con pagos pendientes

Iriarte detalló que La Paz sería el único departamento donde, hasta donde tienen conocimiento, el pago fue cubierto al 100%.

En cambio, en Cochabamba solo el 40% recibió su salario; en Santa Cruz, el 60% habría sido cancelado y resta el 40%; mientras que en Tarija y Sucre también existirían pagos pendientes.

El dirigente explicó que la emergencia continuará hasta que se pague al último trabajador en salud.

“No podemos levantar el estado de emergencia con personal que se paga en un departamento y a mitad en otro. Tenemos que ser justos y equitativos con todos los trabajadores”, manifestó.

Consejo Médico Nacional se reunirá en Potosí

Iriarte anunció que este jueves se realizará una reunión del Consejo Médico Nacional en la ciudad de Potosí, donde se analizarán nuevas determinaciones para evitar que el retraso salarial vuelva a repetirse.

El dirigente médico sostuvo que el Ministerio de Salud debe prever los trámites administrativos con anticipación para que los sueldos sean cancelados dentro del plazo establecido.

“Queremos que la metodología del pago sea igual que en La Paz”, indicó, al señalar que ese departamento no tuvo problemas en la cancelación de salarios.

Piden solución hasta este miércoles

El presidente del Colegio Médico de Cochabamba exhortó a la ministra de Salud a resolver el problema lo antes posible para evitar mayores perjuicios a la población.

Iriarte remarcó que los médicos no buscan radicalizar las medidas, sino volver a la normalidad en los servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel.

“Nadie quiere interrumpir la atención médica porque sabemos que el enfermo necesita del médico, de la enfermera, del bioquímico y de los técnicos”, sostuvo.

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