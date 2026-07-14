Juicio de Zúñiga entra en nuevo cuarto intermedio y continuará este jueves

El juicio contra el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga ingresó en un nuevo cuarto intermedio y continuará este jueves desde las 08:30 en el salón 2A, según informó su abogado Eduardo León.

El jurista explicó que el proceso enfrenta contratiempos debido a la cantidad de personas que deben declarar y a la carga procesal que atiende el tribunal.

“Lo que está aconteciendo es que el proceso va a ir tropezando con estas dificultades debido a que existen muchas personas que van a declarar y existe también una cantidad de carga procesal que está encarando el tribunal”, señaló León.

Audiencia se reanudará este jueves

De acuerdo con el abogado, la audiencia fue postergada porque el tribunal debía atender una acción de libertad.

“Razón por la que, teniendo una acción de libertad que atender, se ha postergado para mañana a las 8:30 de la mañana en el salón 2A”, indicó.

Pese a la suspensión temporal, León afirmó que el juicio continúa avanzando.

“Está avanzando el proceso pese a que existen contratiempos, pero está avanzando”, sostuvo.

Defensa mantiene su hipótesis

León reiteró la hipótesis de la defensa y afirmó que el expresidente Luis Arce habría dado una instrucción a Zúñiga y luego se habría producido una “emboscada política” contra las Fuerzas Armadas.

“El expresidente Luis Arce dio una instrucción al general Zúñiga, luego lo engañó, hizo una emboscada política a las Fuerzas Armadas”, declaró.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de la defensa y deberán ser evaluadas dentro del proceso judicial.

Anuncian acciones contra Luis Arce

El abogado adelantó que, una vez concluidas las declaraciones dentro del juicio, la defensa impulsará una acción contra el expresidente Luis Arce.

“Terminando las declaraciones vamos a empezar el juicio acusatorio en contra de Luis Arce por traición a la patria”, afirmó León.

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