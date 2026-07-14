Decomisan más de 800 litros de combustible y 40 garrafas en Viacha

Un operativo conjunto entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Boliviana permitió intervenir más de 10 tiendas en el municipio de Viacha, donde se halló combustible y garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) presuntamente comercializados de manera ilegal.

El comandante de la Policía de El Alto, Fernando Rojas, informó que durante los controles se secuestraron aproximadamente 800 litros de gasolina y cerca de 40 garrafas con contenido, además de bidones y tambores vacíos que presuntamente eran utilizados para almacenar carburantes.

“Hemos secuestrado en compañía de la ANH alrededor de 800 litros de gasolina. Vamos a continuar con esos operativos; tenemos la instrucción de evitar que la gente sufra por esas personas que se dedican al agio y la especulación”, afirmó la autoridad policial.

Comercialización ilegal de combustible tiene cárcel

Por su parte, la ANH recordó que la comercialización de combustibles líquidos solo puede realizarse en estaciones de servicio y puntos autorizados, mientras que la venta de GLP corresponde exclusivamente a las distribuidoras habilitadas.

“Toda la venta de combustibles líquidos tiene que ser por empresas autorizadas. En el caso del GLP, de igual manera es ilegal la comercialización fuera de las plantas distribuidoras”, señalaron.

Las autoridades indicaron que varias de las tiendas intervenidas ocultaban los carburantes detrás de negocios de venta de accesorios para vehículos y advirtieron que las personas involucradas podrían ser arrestadas mientras avanzan las investigaciones.

Asimismo, la ANH anunció que los operativos continuarán en distintos puntos del departamento e instó a la población a denunciar la venta irregular de combustibles mediante la línea gratuita 800-10-6006.

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