Juicio por caso 26J entra en cuarto intermedio tras declaraciones de cinco involucrados

La audiencia del juicio oral por el caso de la asonada militar del 26 de junio de 2024 ingresó este martes en un cuarto intermedio, luego de la recepción de las declaraciones de cinco de los militares involucrados en el proceso, incluyendo al excomandante Juan José Zúñiga.

Declaraciones de cinco involucrados

El abogado de los militares procesados, Roger Valverde, informó que la sesión se desarrolló con normalidad y que el tribunal determinó reanudar la audiencia a las 14:30 de esta misma jornada.

Valverde explicó que, hasta el momento, cinco de los acusados ya prestaron sus declaraciones dentro del juicio oral, mientras que aún restan 17 personas por brindar su testimonio ante el tribunal.

Entre ellos, se encuentra Zúñiga, principal declarante durante el juicio de responsabilidades por los hechos sucitados en la pasada gestión presidencial.

Hechos del 26 de junio de 2026

El proceso busca esclarecer lo ocurrido el 26 de junio de 2024, cuando un contingente militar tomó la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, en un hecho que fue calificado por el entonces presidente Luis Arce como un intento de golpe de Estado.

El abogado añadió que, debido a la cantidad de declaraciones pendientes, las audiencias continuarán también durante la jornada del miércoles, con el objetivo de avanzar en la etapa testifical del juicio.

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