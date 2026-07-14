Gobierno equipo tecnológico a la Policía para reforzar vigilancia y seguridad ciudadana

El Gobierno entregó este martes un Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), drones y vehículos especializados a la Policía Boliviana con el objetivo de fortalecer las tareas de vigilancia, prevención del delito y respuesta operativa en todo el país.

Equipamiento de alta tecnología

Durante el acto oficial, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, destacó que el equipamiento permitirá mejorar la capacidad de reacción de la institución y aseguró que la tecnología se traducirá en mayor seguridad para la población.

"Cuando nosotros entregamos tecnología, conocimiento e información a la Policía, estamos entregando seguridad a la familia boliviana; no le estamos entregando equipamiento, le estamos dando seguridad a la familia boliviana", afirmó.

La autoridad explicó que los drones facilitarán tareas de vigilancia preventiva, búsqueda y rescate, atención de emergencias, control territorial y apoyo en operativos contra actividades ilícitas. Además, señaló que el sistema permitirá generar información estratégica para la toma de decisiones.

La Policía en una nueva etapa de modernización

Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, aseguró que la institución ingresa a una nueva etapa de modernización y destacó que el equipamiento permitirá enfrentar con mejores herramientas a la delincuencia.

"Hoy recibimos herramientas tecnológicas de vanguardia que ampliarán nuestras capacidades para proteger a la población", manifestó.

Sokol señaló que la tecnología fortalecerá el trabajo policial en seguridad ciudadana, operaciones especiales e inteligencia, y agradeció el respaldo del Gobierno para dotar a la institución de equipos modernos.

Drones al servicio de la población

Durante el acto también se realizó una demostración del funcionamiento de los drones, que efectuarán patrullajes aéreos, monitoreo de espacios públicos y apoyo a las unidades operativas mediante transmisión de imágenes en tiempo real y conexión con la Sala de Crisis de la Policía.

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