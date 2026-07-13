Defensa de Zúñiga: "No ha habido golpe, hubo una emboscada a las FFAA"

El juicio oral contra el excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga, ingresó en un cuarto intermedio tras completarse la fase de declaraciones iniciales. La audiencia se reinstalará a las 14:30, luego de que el procesado vertiera los elementos que servirán de base para el desarrollo de todo el litigio.

Cuarto intermedio durante audiciencia de Zúñiga

Durante la sesión, la representación jurídica del exjefe militar enfatizó que su defendido ocupaba el sexto lugar en la cadena de mando castrense. Bajo este argumento jerárquico, la defensa afirmó que la movilización de efectivos respondió directamente a instrucciones superiores emitidas por Luis Arce Catacora y Edmundo Novillo.

"Aquí no ha habido golpe, aquí ha habido una emboscada a las Fuerzas Armadas por parte de Luis Arce Catacora, ese sujeto que cobardemente ha utilizado a las Fuerzas Armadas, de esos ministros que delincuencialmente han utilizado a las Fuerzas Armadas", afirmó el abogado defensor.

Asimismo, los juristas observaron que un conjunto de presuntas víctimas abandonó el proceso penal en los días precedentes. Señalaron que ni el Ministerio Público ni las carteras de Estado lograron sustentar la acusación ni precisar los elementos de prueba que prevén demostrar en el estrado.

Juicio continúa hasta las 16:00

Ante estas observaciones, el equipo legal instó públicamente al presidente Rodrigo Paz a retirar las acusaciones sostenidas por las instituciones estatales. Según la defensa, la continuidad de los cargos bajo el actual contexto democrático resulta contradictoria y mantiene la línea de la gestión anterior.

El tribunal prevé que la declaración del acusado concluya cerca de las 16:00, dando paso a los cuestionamientos de la comisión de fiscales, los acusadores particulares y la defensa. Por disposición del juzgado, las partes tienen prohibido emitir declaraciones externas que puedan perjudicar o viciar el normal desarrollo del juicio.

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