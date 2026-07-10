¿Inscripción al nivel inicial?: Esta es la edad reglamentaria según el ministerio de Educación

El Ministerio de Educación recordó que las inscripciones para el primer año de escolaridad del Nivel Inicial serán aceptadas únicamente para niñas y niños que cumplan cuatro años hasta diciembre de la gestión escolar correspondiente.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado precisó que este requisito deberá ser verificado antes de concretar la inscripción de los estudiantes.

La institución explicó que la medida responde a criterios científicos y pedagógicos relacionados con el desarrollo infantil.

Efectos negativos que genera la escolaridad adelantada

Según el Ministerio, adelantar el ingreso al sistema educativo puede generar efectos perjudiciales en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo integral de los menores.

"En función a evidencia científica y experiencia en docencia sobre los efectos perjudiciales de adelantar la escolaridad, existe el riesgo de que, en el normal desarrollo neurológico y socioemocional, la niña o niño no logre estar alineado a las exigencias educativas", señala el comunicado.

Con esta disposición, Educación ratifica el cumplimiento del requisito de edad para el ingreso al Nivel Inicial y exhorta a madres, padres y tutores a tomar en cuenta este criterio al momento de realizar las inscripciones escolares.

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