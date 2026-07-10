¡No guarde el abrigo! El frío vuelve a Santa Cruz: conozca cuándo ingresará un nuevo ‘sur con chilchi’

Santa Cruz volverá a sentir un descenso de temperaturas este fin de semana con el ingreso de un segundo frente frío de leve intensidad, conocido popularmente como “sur con chilchi”. El fenómeno ingresará entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, acompañado de lluvias débiles en varias provincias del departamento.

De acuerdo con el reporte meteorológico N.º 260 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, el frente frío afectará principalmente las provincias Andrés Ibáñez, Norte Integrado, Valles cruceños y la Chiquitania, donde se prevén precipitaciones de baja intensidad y un descenso moderado de las temperaturas.

En la capital cruceña y el Norte Integrado, los termómetros oscilarán entre los 11°C de mínima y 29°C de máxima. Además, se esperan vientos del sur superiores a los 50 kilómetros por hora desde el lunes, mientras que este viernes persistirán ráfagas del norte que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Los Valles cruceños volverán a registrar las temperaturas más bajas del departamento, con mínimas de hasta 4°C y máximas de 27°C. En la provincia Cordillera se pronostican temperaturas entre 8°C y 30°C, con vientos moderados del sur.

En la Chiquitania, las temperaturas variarán entre 11°C y 33°C. Las lluvias débiles se presentarán el sábado en las provincias Ángel Sandóval, Velasco, Chiquitos, Guarayos y Ñuflo de Chávez. Para el domingo, las precipitaciones se trasladarán hacia Guarayos, Germán Busch y los municipios de San Javier, Concepción y San Antonio de Lomerío.

Este nuevo ingreso de aire frío llegará después de una semana marcada por fuertes contrastes climáticos. El primer frente frío, que ingresó el domingo por la noche, provocó un marcado descenso térmico con mínimas de 11°C en Andrés Ibáñez, Norte Integrado y la Chiquitania; 8°C en Cordillera y apenas 4°C en los Valles cruceños.

Posteriormente, las corrientes del norte impulsaron un rápido ascenso de las temperaturas durante la segunda mitad de la semana, alcanzando máximas cercanas a los 29°C en la capital cruceña, antes de la llegada de este segundo frente frío que volverá a modificar las condiciones del tiempo en gran parte del departamento.

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