Ajam anuncia inspecciones en La Asunta por denuncias de minería ilegal 

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) anunció que realizará inspecciones en el municipio de La Asunta, tras recibir denuncias de comunarios sobre presuntas actividades mineras ilegales y movimientos irregulares de tierra en la zona.

La entidad informó que, si durante las verificaciones se confirma la explotación minera al margen de la normativa, se ejecutarán intervenciones inmediatas con el apoyo de la Policía.

"Si la actividad minera es ilegal, amerita una intervención directa. Vamos a decomisar, inmovilizar toda actividad de inmediato y proceder a la aprehensión de los autores del hecho material", señalaron desde la institución.

Denuncia penal por minería ilegal

Asimismo, la AJAM anunció que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público y se constituirá en parte querellante por la presunta afectación a los recursos minerales del Estado.

La autoridad también advirtió sobre la posible participación de ciudadanos extranjeros en estas actividades ilícitas.

"Hay personal extranjero que está de manera irregular y además está financiando estas actividades ilícitas en el país, en complicidad con elementos locales", afirmó.

Las inspecciones serán realizadas en los próximos días con el objetivo de determinar si las actividades denunciadas cuentan con autorización o si corresponden a explotación minera ilegal.

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