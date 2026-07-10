TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Choferes pasan días esperando ingresar a la refinería de Palmasola

Los transportistas denuncian largas demoras para cargar o descargar combustible, mientras el abastecimiento sigue generando filas en los surtidores.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/07/2026 9:02

Agregar Reduno en
Foto: AFP
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Decenas de camiones cisterna permanecen estacionados en los alrededores de la refinería de Palmasola, donde sus conductores aseguran que deben esperar varios días para poder ingresar a descargar o cargar combustible.

La demora en las operaciones coincide con las largas filas que aún se registran en distintos surtidores de Santa Cruz, donde los conductores buscan abastecerse de gasolina y diésel.

Una vez que las cisternas logran cargar combustible, parten de inmediato hacia estaciones de servicio de la capital cruceña y de las provincias para abastecer la demanda.

Los transportistas afirman que la espera es prolongada y que deben pasar las noches dentro de sus vehículos hasta recibir autorización para ingresar a la planta.

Mientras cientos de cisternas permanecen a la espera en los alrededores de la refinería, las filas en los surtidores continúan reflejando los problemas de abastecimiento que afectan a la población.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD