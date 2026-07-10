Choferes pasan días esperando ingresar a la refinería de Palmasola

Decenas de camiones cisterna permanecen estacionados en los alrededores de la refinería de Palmasola, donde sus conductores aseguran que deben esperar varios días para poder ingresar a descargar o cargar combustible.

La demora en las operaciones coincide con las largas filas que aún se registran en distintos surtidores de Santa Cruz, donde los conductores buscan abastecerse de gasolina y diésel.

Una vez que las cisternas logran cargar combustible, parten de inmediato hacia estaciones de servicio de la capital cruceña y de las provincias para abastecer la demanda.

Los transportistas afirman que la espera es prolongada y que deben pasar las noches dentro de sus vehículos hasta recibir autorización para ingresar a la planta.

Mientras cientos de cisternas permanecen a la espera en los alrededores de la refinería, las filas en los surtidores continúan reflejando los problemas de abastecimiento que afectan a la población.

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