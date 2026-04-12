Cisternas con gasolina están varadas hace días en Cochabamba y choferes exigen solución

Choferes aseguran que llevan más de 15 días esperando en inmediaciones de la refinería Gualberto Villarroel sin poder descargar combustible.

En la zona de Valle Hermoso, en Cochabamba, al menos 15 cisternas cargadas con gasolina permanecen detenidas en inmediaciones de la refinería Gualberto Villarroel, sin autorización para descargar el combustible.

La situación ha generado molestia entre los conductores, quienes aseguran que la espera ya supera los 15 días.

Los choferes indicaron que hasta el momento no recibieron una solución concreta sobre el destino del combustible.

“Nos han dicho que no podemos descargar aquí y que Yacimientos Santa Cruz busque dónde enviarnos”, señaló uno de los conductores afectados.

Además de la incertidumbre, los transportistas denuncian que enfrentan condiciones difíciles durante la espera.

“Estamos aquí 12 o 13 días… los viáticos se acaban, no hay baño ni ducha”, relataron, evidenciando la falta de condiciones básicas.

Los choferes deben cubrir con sus propios recursos los gastos de alimentación y estadía, mientras aguardan una solución.

La situación genera preocupación, ya que el combustible permanece sin ser distribuido.

Esperan solución inmediata

Los transportistas esperan que en las próximas horas se defina la descarga del carburante o se les indique un nuevo destino.

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