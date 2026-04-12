Surtidores de Cochabamba distribuyen combustible con normalidad

El flujo de carburantes en Cochabamba ha recuperado su ritmo habitual tras el arribo de unidades de cisternas a las estaciones de servicio locales. En puntos clave como la Avenida Villazón, la descarga de gasolina especial ha permitido que el servicio se brinde de manera activa para la ciudadanía.

La presencia de estas nuevas cisternas ha generado un alivio directo en la logística urbana, logrando que ya no se observen filas de conductores. Actualmente, el despacho de combustible se realiza con fluidez, garantizando que el transporte privado y público pueda operar sin interrupciones.

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