Rodrigo Paz promulga ley que elimina el ITF y restituye crédito fiscal en combustibles

El presidente Rodrigo Paz promulgó dos leyes que introducen cambios en el sistema tributario: la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y la restitución del 100% del crédito fiscal en combustibles.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde el mandatario destacó que las medidas apuntan a agilizar las operaciones financieras y reducir cargas impositivas.

“Son leyes para que no te cobren impuestos que no son necesarios y para que te devuelvan todo el valor del IVA en combustibles”, afirmó Paz.

Proceso legislativo

Ambas iniciativas fueron aprobadas el 1 de abril en la Cámara de Senadores, tras un proceso de análisis en mesas técnicas.

En estas instancias participó el viceministro de Política Tributaria, Álvaro Tapia, quien expuso los fundamentos legales y económicos de las propuestas.

Impacto económico

Según el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, el ITF generaba efectos como el encarecimiento de operaciones en moneda extranjera y desincentivaba el ingreso de divisas, con baja incidencia en la recaudación.

En cuanto al crédito fiscal, explicó que la medida busca corregir limitaciones en el reconocimiento de facturas, permitiendo una devolución total del IVA en la compra de combustibles.

Las autoridades sostienen que estos cambios buscan mejorar la dinámica económica y facilitar las operaciones tanto para ciudadanos como para sectores productivos.

Con infornación de ABI

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