Una balacera registrada en la zona norte de Santa Cruz, en inmediaciones del cuarto anillo y Radial 26, dejó como saldo dos personas heridas por impactos de bala, según reportes preliminares.

De acuerdo con testimonios de testigos, el hecho se originó tras una discusión entre dos personas, que derivó en un enfrentamiento cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y realizó varios disparos.

Según versiones recogidas en el lugar, uno de los involucrados habría sido interceptado mientras discutía y posteriormente intentaron obligarlo a subir a un vehículo.

En medio del forcejeo, el hombre logró escapar, pero fue alcanzado por disparos, recibiendo impactos en distintas partes del cuerpo.

Una segunda persona resultó herida de forma circunstancial, luego de que una de las balas la alcanzara mientras transitaba por la zona.

Ambos fueron trasladados a una clínica cercana para recibir atención médica.

Efectivos policiales llegaron al lugar y realizaron el levantamiento de casquillos, además de recabar testimonios de vecinos para esclarecer lo ocurrido.

Las primeras versiones apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque este extremo aún es investigado por las autoridades.

El hecho generó alarma entre vecinos de la zona, mientras la Policía continúa con las indagaciones para identificar a los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play