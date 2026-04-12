El Ministerio Público investiga un caso de tráfico de sustancias controladas tras el hallazgo de más de 200 kilos de marihuana en el Parque Nacional Sajama, en el departamento de Oruro.

El fiscal departamental, Aldo Morales Alconini, informó que la sustancia fue encontrada al interior de un vehículo abandonado en inmediaciones de un puesto militar.

Hallazgo y operativo

El hecho se conoció luego de una denuncia que alertó sobre la presencia de un motorizado a unos metros del Puesto Militar Adelantado Severino Zapata.

Al llegar al lugar, personal militar verificó que el conductor se dio a la fuga, dejando el vehículo en la zona.

Durante la revisión, se encontraron varios paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo para marihuana.

Investigación en curso

Morales indicó que el caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, en coordinación con la Felcn y las Fuerzas Armadas.

“Estamos dando un golpe contundente al narcotráfico”, señaló la autoridad, quien también indicó que se busca identificar al propietario del vehículo y establecer el origen y destino de la droga.

La sustancia controlada y el motorizado fueron secuestrados, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables.

Con información de la Fiscalía General del Estado.

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