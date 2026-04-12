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Así fue la inauguración del primer Cholet del Club Bolívar en El Alto

Ubicado estratégicamente cerca del teleférico morado, este nuevo recinto simboliza la unión entre la minería boliviana y la pasión deportiva.

Ximena Rodriguez

11/04/2026 20:02

Foto: Facebook FM Bolivar.
La Paz

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La ciudad de El Alto fue testigo de una jornada histórica con la inauguración del Cholet Bolívar, una obra arquitectónica que materializa el anhelo de un minero devoto por los colores del club. La tradicional ch'alla marcó el inicio de las celebraciones en la zona Villa Bolívar D, donde la comunidad se reunió para bendecir esta nueva infraestructura de identidad celeste.

Foto: Facebook FM Bolivar.

Cita de gala con la dirigencia y el plantel

La festividad continuará con una masiva verbena sobre la avenida Tihuanacu que contará con la participación estelar de los jugadores del primer plantel durante la noche. El punto de encuentro se sitúa a escasas cuadras del teleférico morado, consolidando este espacio como el nuevo epicentro de la pasión bolivarista en la urbe alteña.

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