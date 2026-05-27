Luto en el fútbol: Jugador habría sido envenenado durante una fiesta con amigos

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento del joven futbolista Victor Udoh, de 21 años. El exjugador, con paso por clubes europeos, habría muerto a causa de una presunta intoxicación, según reportes preliminares de medios locales.

Luto en el fútbol: fallece futbolista en circunstancias aún no esclarecidas por posible intoxicación

De acuerdo con la información difundida, Udoh habría salido la noche anterior con amigos y, tras regresar a su domicilio, fue encontrado sin vida la mañana de este martes. Las autoridades investigan las circunstancias del deceso, sin descartar una posible intoxicación alimentaria o envenenamiento.

El club Southampton FC expresó su pesar a través de un comunicado en redes sociales, donde manifestó estar “devastado” por la pérdida del exjugador y envió condolencias a su familia en este difícil momento.

Asimismo, el Royal Antwerp FC recordó el paso del delantero por la institución, destacando su rendimiento durante la temporada 2023/2024, en la que anotó 12 goles en 21 partidos con el equipo juvenil, además de sumar apariciones con el primer plantel.

La Federación Nigeriana de Fútbol también confirmó el fallecimiento y expresó su consternación por la pérdida del joven atacante, quien era considerado una promesa del fútbol internacional.

Entre las reacciones, su excompañero Pierre Dwomoh compartió un mensaje en redes sociales, señalando el impacto de la noticia y la incredulidad inicial ante el fallecimiento del jugador.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas de su muerte, mientras el entorno deportivo internacional lamenta la repentina pérdida de una joven promesa del fútbol.

Mira la programación en Red Uno Play