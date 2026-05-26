Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio

La junta electoral deha anunciado este martes que el domingo 7 de junio se celebrarán las elecciones a la presidencia del club, en las que se enfrentarán

“La Junta Electoral aprueba que las votaciones se celebrarán el próximo día 7 de junio de 2026, entre las 9:00 horas y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid”, indica el club.

Además, la Junta Electoral informó de que tras examinar la documentación presentada por las dos candidaturas, puede proclamar a ambas como “válidas” para presentarse a las elecciones a la presidencia y Junta Directiva del club madridista.

Las últimas elecciones con más de un candidato se celebraron en 2006, cuando Ramón Calderón se impuso con el 29,8 % de los votos a Juan Palacios.

Desde el retorno de Florentino Pérez en 2009 para presidir al Real Madrid en su segunda etapa, no había tenido rivales en los diferentes comicios hasta la aparición de Enrique Riquelme en 2026. EFE

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