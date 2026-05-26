¿Qué tiene Bruno Miranda? El boliviano apareció en muletas en un partido de Aucas

La imagen de Bruno Miranda llegando en muletas al estadio durante el partido de Aucas generó preocupación entre los hinchas y seguidores del delantero boliviano. Su ausencia en el compromiso ante Manta FC llamó rápidamente la atención.

Sin embargo, tras el encuentro, el propio atacante llevó tranquilidad y explicó que sufrió un golpe durante una práctica, aunque los estudios médicos descartaron una lesión de gravedad.

“En los estudios médicos se vio que no era de gravedad, sufrí un golpe en la práctica de ayer y se inflamó mucho, nada más”, señaló el futbolista boliviano.

En lo deportivo, Aucas consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Manta FC. Snayder Pozo fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete a los 11 y 47 minutos, mientras que Dagner Quintero descontó para el conjunto visitante a los 15 minutos.

Pese al susto inicial, todo apunta a que la situación de Bruno Miranda no reviste gravedad y podría reincorporarse en los próximos días a los entrenamientos del equipo ecuatoriano.

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