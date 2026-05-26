Vizuelte propone suspender el fútbol boliviano hasta después del Mundial

Ingresando a la cuarta semana de conflictos sociales en el país, el director técnico de The Strongest, Sixto Vizuete, planteó que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) debería suspender el Campeonato hasta después de la realización de la Copa Mundial 2026, “porque no podemos seguir bajo esta incertidumbre”.

Vizuete, entrenador del líder del Campeonato, indicó que sus jugadores están entrenando sin ningún objetivo durante la semana, porque no hay una certeza de cuándo se resolverán los problemas. Y viendo los anuncios de un posible estado de excepción, el director técnico ecuatoriano dejó a un lado el optimismo para comentar que con esa medida del Gobierno la convulsión social continuará.

“Vamos a entrenar hasta que se nos agoten las cosas para la alimentación del desayuno diario de los jugadores, eso también es un factor importante para el entrenamiento y el transporte también”, declaró Sixto Vizuete, este lunes, en conversación con los periodistas en el complejo de Achumani.

El profesional ecuatoriano admitió que está intranquilo con el ambiente de tensión social, del mismo modo que los jugadores; sin embargo, no tiene en mente renunciar, porque tiene un contrato por cumplir y reiteró su pedido de que la Federación tome una postura de inmediato.

“La Federación debería ser clara y precisa, porque a lo que no se está jugando no hay las garantías de que los jugadores vayan a entrenar bien ni de jugar los partidos”, agregó el técnico del Tigre.

Por otro lado, el presidente del club, Daniel Terrazas, solicitará a la FBF la postergación del clásico contra Bolívar por la coyuntura que vive el país.

El dirigente también analiza cerrar el complejo de Achumani por los conflictos sociales y la falta de combustible para el traslado de los futbolistas, el cuerpo técnico y los trabajadores de la sede.

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