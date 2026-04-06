Triunfazo del Tigre en el valle: victoria sobre la hora ante Universitario

The Strongest inició su participación en la División Profesional con una valiosa victoria como visitante tras derrotar 2-1 a FC Universitario en el estadio Félix Capriles.

El conjunto aurinegro abrió el marcador en los primeros minutos del partido gracias a Fabricio Quaglio, quien sacó un potente remate desde la derecha que dejó sin opciones al arquero rival. Sin embargo, la reacción del equipo local no tardó en llegar y Guilder Cuéllar logró el empate con una gran jugada individual, definiendo con precisión para el 1-1.

En el complemento, el encuentro se mantuvo equilibrado, con ambos equipos buscando el gol de la diferencia. Cuando parecía que el empate sería definitivo, apareció Santiago Arce en los minutos finales para darle el triunfo al conjunto paceño.

De esta manera, The Strongest suma sus primeros tres puntos en el campeonato, logrando un resultado importante en condición de visitante y mostrando carácter en el arranque del torneo.

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