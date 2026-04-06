ABB anota un triunfo con un penal sobre el final

ABB comenzó la temporada oficial con una victoria de visitante frente a Gualberto Villarroel San José por 2-1, con el gol del triunfo llegando sobre los 95 minutos, mediante un lanzamiento penal de Layonel Figueroa, tras una decisión tomada por el árbitro Juan Carlos Huanca (Cochabamba).



La primera jugada discutida del Campeonato llegó a través de una falta de Sebastián Villarroel sobre Layonel Figueroa. Tras la revisión VAR, el árbitro Huanca sancionó que el defensor agarró de la camiseta al rival. El mismo afectado anotó el 2-1, en un partido en el cual el primer tanto de los visitantes fue obra de Rodderyck Porozo (47´). El empate circunstancial fue convertido por Juan Goyeneche (75´).



En un compromiso parejo, el primer tanto fue anotado con un desborde por la derecha, un centro y Porozo conectando la pelota para dejar la cuenta a favor del cuadro amarillo sobre el final del primer tiempo.



El local todavía estaba de pie. Un centro diagonal fue controlado por Goyeneche para resolver la acción con un remate potente (1-1), encontrando el espacio para lastimar a los visitantes, devolviendo la alegría a sus hinchas.



Esta igualdad fue estirada más allá del tiempo reglamentario, dejando que el cotejo se resuelva en la adición, luego de los intentos que pesaban poco en el desarrollo del encuentro y en un detalle se resolvió el cotejo.





Cuando Figueroa ingresó al área, fue tocado por el zaguero, en una jugada que a primera vista no representaba infracción, pero con ayuda del VAR, Huanca sancionó un jalón en la polera. Figueroa anotó desde el punto de castigo, cambiando el marcador, en la primera sorpresa de este torneo.

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