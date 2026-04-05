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Bolivia ganó con un escarabajo: ¿a dónde irán los $us 10.000 del premio?

La especie nativa de la Chiquitanía, logró imponerse en la competencia con más de 300 mil votos y superando el 50% de preferencia global, consolidándose como el favorito a nivel internacional. 

Silvia Sanchez

05/04/2026 9:17

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La victoria del escarabajo tigre chiquitano en el Uproar Conservation Challenge no solo significó un reconocimiento mundial para Bolivia, sino también la obtención de un premio de $us 10.000 destinado a fortalecer su conservación.

El insecto, una especie nativa de la Chiquitanía, logró imponerse en la competencia con más de 300 mil votos y superando el 50% de preferencia global, consolidándose como el favorito a nivel internacional.

¿En qué se invertirá el dinero?

De acuerdo con especialistas y promotores ambientales, el financiamiento será utilizado en tres áreas clave:

  • Protección del hábitat: conservación del bosque seco chiquitano, donde habita la especie.
  • Investigación científica: estudios para conocer mejor su comportamiento, reproducción y amenazas.
  • Acciones ambientales: fortalecimiento de iniciativas locales de conservación y educación ambiental.

El escarabajo habita en zonas protegidas como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el Parque Nacional San Matías, además de áreas municipales de la región.

Un logro que trasciende

Especialistas destacaron que este triunfo no solo beneficia a una especie, sino que visibiliza la riqueza natural del país y la importancia de protegerla.

El reconocimiento también pone en valor el trabajo de investigadores, como los del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, que desde hace años impulsan estudios sobre esta especie.

Más allá del monto, el premio representa una oportunidad para fortalecer la conservación en la Chiquitanía y consolidar a Bolivia como un referente en biodiversidad a nivel global.

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