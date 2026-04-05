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Policial

Tragedia en El Torno: tres personas mueren calcinadas tras explosión en una vivienda

El siniestro ocurrió la noche del sábado y dejó una escena devastadora. Las víctimas aún no han sido identificadas y se investiga el origen de la explosión.

Silvia Sanchez

05/04/2026 8:49

Hallan tres cuerpos calcinados dentro de una casa en El Torno. Foto Red Uno.
Santa Cruz, Bolivia

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Una violenta explosión seguida de un incendio dejó como saldo tres personas fallecidas la noche del sábado en el municipio de El Torno, en Santa Cruz.

El hecho se registró cerca de las 21:45 en la calle 16 de Julio, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre una emergencia en una vivienda. Al llegar al lugar, efectivos policiales ingresaron al inmueble y encontraron una escena devastadora: tres cuerpos sin vida, completamente calcinados.

De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas —dos varones y una mujer— presentaban quemaduras severas, lo que hace presumir que quedaron atrapadas tras la explosión y el posterior incendio.

Al lugar acudieron unidades de Bomberos, que realizaron tareas de enfriamiento y control para evitar la reactivación de focos de fuego.

Las investigaciones fueron asumidas por la FELCC y la FELCV, que iniciaron las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro y determinar si existe responsabilidad penal.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la autopsia legal, que permitirá identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

Mientras tanto, la Policía mantiene el caso en investigación y no descarta ninguna hipótesis sobre el origen de la explosión.

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