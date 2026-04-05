¿Por qué se regalan huevos de chocolate en Pascua? Este es su verdadero significado

Cada Domingo de Resurrección, los huevos de Pascua se convierten en protagonistas de una tradición que mezcla historia, simbolismo y fe. Aunque hoy se asocian con dulces y celebraciones familiares, su significado se remonta a miles de años atrás.

Un símbolo de vida y renacimiento

Desde la antigüedad, el huevo ha sido considerado un símbolo universal de vida, fertilidad y renovación. Con la llegada del cristianismo, este significado fue adoptado para representar la resurrección de Jesucristo, comparándolo con una tumba cerrada de la que emerge nueva vida.

El origen en la Cuaresma

Durante la Edad Media, la Iglesia prohibía consumir huevos en la Cuaresma, un tiempo de 40 días de ayuno y reflexión.

Para conservarlos, las familias los cocían y, al finalizar este periodo, los decoraban y regalaban como símbolo de celebración y abundancia.

De alimento a tradición dulce

Con el paso del tiempo, especialmente desde el siglo XIX en Europa, los huevos reales comenzaron a ser reemplazados por versiones de chocolate, dando origen a una de las costumbres más populares de la Pascua en todo el mundo.

El significado del huevo rojo

En algunas tradiciones cristianas ortodoxas, los huevos se pintan de rojo para simbolizar la sangre de Cristo, asociada a la vida, la protección y la renovación espiritual.

Una tradición que perdura

Hoy, los huevos de Pascua combinan elementos religiosos y culturales, manteniendo vivo un mensaje central: la esperanza, la vida nueva y la celebración de la resurrección.

La Pascua, con más de 2.000 años de historia, conmemora el momento central del cristianismo: la resurrección de Jesucristo, tras la Semana Santa, que incluye fechas como el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo.

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