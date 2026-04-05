Estaba tranquilo haciendo su “bolito” y lo atacaron por robarle el celular

La víctima fue atacada de forma sorpresiva por delincuentes que le robaron el teléfono en la avenida Miguel de Cervantes. Vecinos denuncian falta de patrullaje.

Un joven fue agredido y asaltado por tres sujetos mientras se encontraba sentado utilizando su teléfono celular, en un hecho registrado en la avenida Miguel de Cervantes, entre el séptimo y octavo anillo.

De acuerdo con el testimonio de un testigo, la víctima estaba tranquila, aparentemente chateando, cuando fue sorprendida por los agresores.

“Estaba sentado normalmente (…) de la nada le brincaron, fueron por el teléfono, le pegaron y se fueron”, relató un testigo.

Ataque sorpresivo

El hecho ocurrió de forma rápida, cuando los tres individuos se aproximaron al joven, lo golpearon y le sustrajeron su celular, para luego retirarse caminando del lugar.

Tras la agresión, la víctima quedó semiinconsciente, producto de los golpes recibidos.

Preocupación vecinal

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos y denunciaron la falta de presencia policial.

“Debería haber más patrullaje (…) ya uno llama y nunca aparecen”, señalaron.

Asimismo, advirtieron que los robos se están volviendo más frecuentes, lo que genera inseguridad entre los habitantes del sector.

Piden mayor control

Ante esta situación, los vecinos solicitaron a las autoridades reforzar los operativos de seguridad y patrullaje, para prevenir nuevos hechos y garantizar la tranquilidad en el barrio.

El caso se suma a otros hechos delictivos reportados en la zona, lo que mantiene en alerta a la población.

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