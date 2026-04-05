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San Ignacio vota nuevamente tras observaciones en 98 mesas

Se repite la elección en los recintos: Petrona Frey, Coliseo Arturo Áñez, Don Bosco, Mariscal Sucre, Carlos Mayser y Daniel Rivero. No hay restricciones de circulación para este proceso en el municipio cruceño. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

05/04/2026 9:38

El proceso se desarrolla con normalidad. Foto Ulices Callaú
Santa Cruz, Bolivia

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La repetición de las elecciones departamentales en el municipio de San Ignacio de Velasco, en la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz, se desarrolla este domingo con normalidad, luego de que 98 mesas fueran observadas en el proceso anterior.

A diferencia de otras jornadas electorales, en esta oportunidad el órgano electoral no dispuso la aplicación del Auto de Buen Gobierno, medida que generalmente restringe la circulación y el expendio de bebidas alcohólicas.

Pese a ello, el desarrollo de la votación transcurre sin mayores incidentes, mientras las autoridades electorales realizan el monitoreo correspondiente en los recintos habilitados.

Los recintos electorales en donde se repite la votación en San Ignacio de Velasco son los siguientes: Petrona Frey Algarañaz, Coliseo Arturo Añez, Don Bosco Miguel Areje, Mariscal Sucre, Carlos Mayser y Monseñor Daniel Rivero.

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