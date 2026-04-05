Futbolistas derriban a una jueza de línea y no la ayudan a levantarse: la jugada que enfurece las redes

Una jugada en el fútbol turco desató una fuerte polémica luego de que dos futbolistas derribaran accidentalmente a la juez de línea Esra Arıkboğa durante la disputa de un balón, en un hecho que rápidamente se viralizó a nivel internacional.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se observa cómo ambos jugadores resbalan mientras luchaban por el esférico y terminan impactando con fuerza contra la árbitra asistente, provocando su caída brusca fuera del campo de juego. El golpe fue evidente y generó preocupación por la integridad de la jueza.

Sin embargo, lo que más indignación causó fue la reacción posterior: los futbolistas se levantaron y regresaron al campo sin asistir a la árbitra, quien tuvo que reincorporarse por sus propios medios para continuar con el partido.

El video del incidente superó los 3 millones de reproducciones y provocó una avalancha de críticas en redes sociales, donde usuarios calificaron la actitud de los jugadores como “inaceptable” y exigieron mayor respeto hacia las autoridades del encuentro.

Hasta el momento, la acción continúa generando debate sobre el comportamiento de los futbolistas y la necesidad de reforzar los valores de respeto dentro del deporte.

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