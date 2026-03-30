¡Atención, hinchas! Conozcan el fixture del fútbol boliviano 2026

El torneo arrancará este 3 de abril con el partido entre Bolívar y CD Totora Real Oruro, programado para las 15:00 en el estadio Hernando Siles. Ese mismo día, a las 17:15, Independiente recibirá a Nacional en el estadio Olímpico Patria de Sucre, mientras que a las 19:30 Blooming enfrentará a Guabirá en el estadio Tahuichi.

La jornada continuará el sábado 4 de abril con el duelo entre Always Ready y Real Tomayapo desde las 15:00. Más tarde, Real Potosí se medirá ante Aurora a las 17:15, y ese mismo día San Antonio jugará frente a Oriente Petrolero en el estadio Félix Capriles.

Finalmente, la fecha se completará el domingo 5 de abril, cuando GV San José se enfrente a ABB a las 15:00, y FC Universitario reciba a The Strongest a partir de las 17:15.

Cabe destacar que los clásicos del fútbol boliviano están programados para la décima fecha del torneo, que se disputará entre el sábado 29 y el domingo 30 de mayo de 2026.

AQUÍ LAS 10 PRIMERAS FECHAS:

Fecha 1 del fútbol boliviano 2026.

Fecha 2 del fútbol boliviano 2026.

Fecha 3 del fútbol boliviano 2026.

Fecha 4 del fútbol boliviano 2026.

Fecha 5 del fútbol boliviano 2026.

Fecha 6 del fútbol boliviano 2026.

Fecha 7 del fútbol boliviano 2026.

Fecha 8 del fútbol boliviano 2026.

Fecha 9 del fútbol boliviano 2026.

Fecha 10 del fútbol boliviano 2026.

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