Centro de Mamani y gol de Nava: Always venció 1-0 a Oriente

Always Ready logró un trabajado triunfo por 1-0 sobre Oriente Petrolero en el estadio Gigante del Norte, en duelo correspondiente a la tercera jornada. El único gol del compromiso llegó a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Fernando Nava definió con precisión tras una asistencia de Máximo Mamani.

El delantero fue la figura del partido al marcar el tanto decisivo y mostrarse como el más peligroso en ataque. Mamani también destacó por su aporte ofensivo y participación en la jugada del gol.

El equipo dirigido por Julio César Baldivieso se plantó con un esquema 4-3-3, mientras que Oriente Petrolero, bajo el mando de David González, apostó por un 4-4-2. El encuentro fue parejo, pero Always Ready supo aprovechar su momento y sostener la ventaja.

En el complemento, el partido se tornó más friccionado, con varias amonestaciones y la expulsión de Kévin Soni en la visita, lo que condicionó las opciones de empate para el cuadro refinero.

Con este resultado, Always Ready suma 7 puntos y se ubica en lo más alto de la tabla. En la próxima fecha visitará a Guabirá, mientras que Oriente Petrolero recibirá a Real Potosí.

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