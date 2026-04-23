"¿A esto le tenía tanto miedo?": El último y enigmático mensaje de la exreina de belleza antes de su trágico final

La comunidad de la Ciudad de México se encuentra conmocionada tras el hallazgo sin vida de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez. La joven de 27 años, ganadora del certamen Miss Teen Baja California 2017, fue localizada dentro de su residencia en la exclusiva colonia Polanco.

Un mensaje publicado recientemente en sus redes sociales ha cobrado una relevancia escalofriante entre sus miles de seguidores de TikTok. En la pieza digital, Flores Gómez cuestionaba de forma enigmática si aquello a lo que temía era realmente lo que estaba viviendo.

Un entorno bajo sospecha

Las investigaciones preliminares de la fiscalía local han puesto el lente sobre el círculo más íntimo de la exreina de belleza. Los reportes señalan a su pareja sentimental y a su suegra como los principales sospechosos en el desarrollo de esta línea de investigación.

Pese a que la joven mostraba una vida de aparente plenitud junto a su hijo, el desenlace fatal apunta a una presunta agresión directa. La tragedia ha generado un debate nacional sobre la seguridad de las mujeres en zonas de alta plusvalía de la capital.

Silencio en el escenario del crimen

El cuerpo de la víctima presentaba una lesión cefálica producida por un proyectil de arma de fuego al momento del hallazgo. Sorprendentemente, ni el personal de vigilancia ni los vecinos del inmueble reportaron haber escuchado detonaciones el pasado miércoles 15 de abril.

Este silencio absoluto en el edificio ha dificultado la reconstrucción inmediata de los hechos por parte de los peritos criminalistas. Hasta el momento, las autoridades no han ejecutado órdenes de aprehensión, mientras el clamor por justicia crece en las plataformas digitales.

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