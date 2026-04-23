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La gran batalla

Tres voces salen a escena con todo: buscan brillar y escapar de la zona de riesgo

La competencia se intensifica en La Gran Batalla – Duelo de Voces: talento, nervios y una puntuación secreta que puede cambiarlo todo.

Silvia Sanchez

22/04/2026 20:26

Van por todo: tres participantes buscan levantar su puntaje esta noche
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción no se detiene en La Gran Batalla – Duelo de Voces. En la segunda noche de la semana, tres participantes llegan al escenario con un solo objetivo: brillar, convencer y sumar puntos clave para alejarse de la temida zona de riesgo.

Tras una jornada anterior marcada por calificaciones más bajas de lo esperado, la presión aumenta y cada presentación puede ser determinante.

Los protagonistas de esta noche

  • Natalia Alcázar
  • Enrique Cuéllar
  • Andrés Gonzáles

Los tres artistas lo darán todo frente al jurado y el público, en una noche donde el talento deberá imponerse a los nervios.

Un factor que lo cambia todo

Esta semana, la tensión crece con la puntuación secreta a cargo de Alenir Echeverría, cuyo veredicto se revelará recién el viernes.

Ese día se definirá quiénes avanzan y quiénes enfrentarán la gala de eliminación, lo que convierte cada presentación en una apuesta de alto riesgo.

La competencia está más viva que nunca… y esta noche, cada nota puede marcar el destino.

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