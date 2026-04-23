Tres voces salen a escena con todo: buscan brillar y escapar de la zona de riesgo

La emoción no se detiene en La Gran Batalla – Duelo de Voces. En la segunda noche de la semana, tres participantes llegan al escenario con un solo objetivo: brillar, convencer y sumar puntos clave para alejarse de la temida zona de riesgo.

Tras una jornada anterior marcada por calificaciones más bajas de lo esperado, la presión aumenta y cada presentación puede ser determinante.

Los protagonistas de esta noche

Natalia Alcázar

Enrique Cuéllar

Andrés Gonzáles

Los tres artistas lo darán todo frente al jurado y el público, en una noche donde el talento deberá imponerse a los nervios.

Un factor que lo cambia todo

Esta semana, la tensión crece con la puntuación secreta a cargo de Alenir Echeverría, cuyo veredicto se revelará recién el viernes.

Ese día se definirá quiénes avanzan y quiénes enfrentarán la gala de eliminación, lo que convierte cada presentación en una apuesta de alto riesgo.

La competencia está más viva que nunca… y esta noche, cada nota puede marcar el destino.

Mira la programación en Red Uno Play