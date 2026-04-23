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Policial

El Alto: Adolescente de 17 años víctima de captación en redes sociales

Se convierte en el caso 26 de estupro en la ciudad de El Alto, hay alarma en la población.

Juan Marcelo Gonzáles

22/04/2026 20:23

Foto: Referencial de captación de menores
El Alto

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La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto investiga un nuevo caso de estupro que involucra a una adolescente de 17 años, quien habría sido captada a través de redes sociales por un hombre de 27 años. Según el reporte policial, el sujeto utilizó engaños para seducir a la menor y mantener relaciones sexuales con ella.

El Padre fue el denunciante

El padre de la víctima presentó la denuncia luego de recibir un mensaje anónimo con fotografías en las que se evidenciaba la supuesta relación entre su hija y el agresor. A partir de la denuncia, la policía inició la búsqueda del individuo, quien enfrenta cargos por estupro.

Casos de estupro en El Alto

De acuerdo con los informes psicológicos y las investigaciones preliminares, el caso se suma a una preocupante estadística: entre enero y la fecha, se han registrado 26 denuncias de estupro en la urbe alteña. La Felcv advierte que diariamente recibe reportes de delitos sexuales, incluyendo violaciones, lo que refleja la magnitud del problema.

Las autoridades recomiendan a los padres y tutores mantener un diálogo constante con sus hijos adolescentes, ya que en muchos casos la vulnerabilidad emocional puede llevarlos a establecer vínculos con personas que representan un riesgo. La policía continúa con las labores de búsqueda para dar con el paradero del agresor y llevarlo ante la justicia.

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