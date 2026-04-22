El primer año de vida de una mascota es determinante para su salud y bienestar a largo plazo. Así lo afirmó el médico veterinario Diego Rojas, quien brindó recomendaciones clave sobre el cuidado de perros y gatos en etapa de crecimiento.

Durante una entrevista, el especialista destacó que el primer paso en el cuidado de una mascota bebé debe ser la desparasitación, incluso antes de iniciar el esquema de vacunación, especialmente si el animal convivirá con otros en el hogar.

“Las mascotitas deben ser vacunadas a partir de los 40 a 60 días, pero la desparasitación es lo principal desde el inicio”, explicó Rojas, advirtiendo que muchas afecciones tempranas como diarreas o anemia leve pueden estar relacionadas con parásitos.

Asimismo, recomendó evitar la automedicación en cachorros, señalando que el uso innecesario de antibióticos o suplementos puede ser contraproducente. En muchos casos, añadió, los problemas de salud se deben a parásitos o a una alimentación inadecuada.

En cuanto al esquema de vacunación canina, detalló que este inicia entre las 6 y 8 semanas con vacunas contra moquillo, parvovirus y hepatitis. Posteriormente, se aplican refuerzos y otras dosis entre las 9 y 16 semanas, incluyendo leptospirosis, parainfluenza, tos de las perreras y finalmente la vacuna contra la rabia. El refuerzo anual es obligatorio para mantener la protección.

El especialista recalcó que tanto la vacunación como la desparasitación son fundamentales no solo para la salud del animal, sino también para la salud pública.

Finalmente, Rojas invitó a la población a adoptar de manera responsable, evaluando las condiciones del hogar y el compromiso con el bienestar del animal.

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