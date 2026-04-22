TEMAS DE HOY:
Operativo antidroga Robo millonario Jukus

20ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
El mañanero

Primeros meses de tu mascota: recomendaciones para evitar enfermedades

El médico veterinario Diego Rojas explicó la importancia de la desparasitación temprana, el esquema de vacunación y la correcta alimentación en perros y gatitos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/04/2026 10:30

Bolivia

Escuchar esta nota

El primer año de vida de una mascota es determinante para su salud y bienestar a largo plazo. Así lo afirmó el médico veterinario Diego Rojas, quien brindó recomendaciones clave sobre el cuidado de perros y gatos en etapa de crecimiento.

Durante una entrevista, el especialista destacó que el primer paso en el cuidado de una mascota bebé debe ser la desparasitación, incluso antes de iniciar el esquema de vacunación, especialmente si el animal convivirá con otros en el hogar.

“Las mascotitas deben ser vacunadas a partir de los 40 a 60 días, pero la desparasitación es lo principal desde el inicio”, explicó Rojas, advirtiendo que muchas afecciones tempranas como diarreas o anemia leve pueden estar relacionadas con parásitos.

Asimismo, recomendó evitar la automedicación en cachorros, señalando que el uso innecesario de antibióticos o suplementos puede ser contraproducente. En muchos casos, añadió, los problemas de salud se deben a parásitos o a una alimentación inadecuada.

En cuanto al esquema de vacunación canina, detalló que este inicia entre las 6 y 8 semanas con vacunas contra moquillo, parvovirus y hepatitis. Posteriormente, se aplican refuerzos y otras dosis entre las 9 y 16 semanas, incluyendo leptospirosis, parainfluenza, tos de las perreras y finalmente la vacuna contra la rabia. El refuerzo anual es obligatorio para mantener la protección.

El especialista recalcó que tanto la vacunación como la desparasitación son fundamentales no solo para la salud del animal, sino también para la salud pública.

Finalmente, Rojas invitó a la población a adoptar de manera responsable, evaluando las condiciones del hogar y el compromiso con el bienestar del animal.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD