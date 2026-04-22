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Video viral: niño cepilla los dientes a un caimán y genera asombro en redes

El reptil salió del agua tras el llamado del menor y permaneció inmóvil mientras le limpiaban la dentadura.

Red Uno de Bolivia

22/04/2026 9:44

Asombroso video muestra a un niño lavando los dientes a un caimán. Imagen captura.
Colombia

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Un impactante video grabado en una zona rural de Colombia se volvió viral en redes sociales al mostrar a un niño cepillando los dientes de un caimán con total tranquilidad.

En las imágenes, se observa cómo el menor llama al reptil, que emerge lentamente del agua y se acerca hasta quedar frente a él.

Lo más sorprendente es que el caimán permanece inmóvil mientras el niño le limpia la dentadura, como si estuviera completamente acostumbrado a esa rutina.

La escena generó asombro y miles de reacciones en redes sociales por la aparente confianza entre el menor y el animal.

Sin embargo, especialistas en fauna silvestre advirtieron sobre el alto riesgo de este tipo de conductas, recordando que los caimanes son animales salvajes y pueden reaccionar de forma impredecible en cualquier momento.

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