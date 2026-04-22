El juez dictó tres meses de detención preventiva para los dos principales implicados en el robo de más de 22 millones de bolivianos, mientras continúan las investigaciones para dar con más responsables.

El abogado Edgar Salazar, defensor de la víctima en el caso del robo millonario, confirmó que dos de los principales sospechosos fueron detenidos preventivamente tras la audiencia cautelar celebrada el 21 de abril de 2026.

“Hoy se dictó la detención preventiva para ambos sospechosos, un hombre y una mujer, quienes se encuentran actualmente en diferentes centros penitenciarios. El hombre fue trasladado al penal de San Pedro, y la mujer a la cárcel de Obrajes”, explicó el abogado.

La detención será de tres meses mientras dure la investigación, un periodo durante el cual los sospechosos permanecerán en prisión preventiva.

Los implicados y su rol en el crimen

Salazar detalló que los dos detenidos, un ingeniero especializado en oro y una joyera, fueron arrestados debido a su rol como intermediarios en el crimen.

“Estas personas actuaron como intermediarias entre los delincuentes que perpetraron el robo y la víctima, a quienes convencieron de realizar la compra de oro que nunca existió”, explicó Salazar.

Los detenidos están siendo investigados por su participación directa en la organización criminal que planeó y ejecutó el robo, aunque la investigación sigue en curso.

Investigación y posibles nuevos arrestos

El abogado también resaltó que la investigación continúa y que la policía está rastreando más implicados. Además, mencionó que las investigaciones podrían involucrar otros vehículos y personas en la huida tras el atraco.

“Las investigaciones siguen su curso, y estamos a la espera de identificar a más personas que hayan participado en el robo. Además, se está verificando la información sobre los vehículos utilizados por los delincuentes”, concluyó Salazar.

La detención preventiva de los implicados es solo el inicio del proceso judicial, que podría extenderse hasta que todas las pruebas sean recopiladas y se logren nuevas detenciones en el caso del robo millonario.

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