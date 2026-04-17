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Policial

Video muestra el momento exacto del choque múltiple en la avenida Periférica

Un minibús sin frenos desató el accidente en Cruce Rosasani; cinco vehículos resultaron afectados.

Juan Marcelo Gonzáles

17/04/2026 17:08

Foto: Accidente de tránsito (Adrian Apaza RED UNO)
La Paz

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Un video captó el momento exacto del accidente de tránsito ocurrido en la avenida Periférica, a la altura de Cruce Rosasani, donde un minibús perdió el control y provocó un choque múltiple.

Las imágenes muestran cómo el vehículo desciende sin control e impacta contra otros motorizados en plena vía.

Choque en cadena

El hecho involucró a cinco vehículos, entre ellos un auto particular, un taxi y dos minibuses de transporte público, generando un efecto en cadena que alarmó a quienes se encontraban en el lugar.

Presunta falla mecánica

De acuerdo con reportes preliminares, el minibús habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que impidió al conductor controlar el motorizado durante el descenso.

Sin heridos de gravedad

Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron personas con heridas de gravedad, aunque sí daños materiales en los vehículos involucrados.

Investigación en curso

La Policía y la unidad de Tránsito ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

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