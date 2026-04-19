Accidente en Mapiri deja seis heridos tras choque contra baranda metálica

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este 19 de abril de 2026 en la zona de Mapiri, luego de que un vehículo impactara contra una baranda de metal.

Heridos

De acuerdo con el reporte preliminar, se registraron seis personas heridas:

Rocío Guarena

Lorena Santander

Vania Amos

Hermógenes Chambi

Stif Rojas

Grover Mercado

Detalles

El motorizado pertenece al sindicato Trans 20 de Octubre y era conducido por David Suca.

Contexto

La región de Mapiri y sus rutas de conexión han registrado accidentes recurrentes en los últimos meses, principalmente con daños materiales. se aguarda un reporte policial

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