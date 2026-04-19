Accidente en Mapiri deja seis heridos tras choque contra baranda metálica

El hecho ocurrió la mañana de este 19 de abril; se reportan daños materiales.
19/04/2026 16:48
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Un accidente de tránsito se registró la mañana de este 19 de abril de 2026 en la zona de Mapiri, luego de que un vehículo impactara contra una baranda de metal.
Heridos
De acuerdo con el reporte preliminar, se registraron seis personas heridas:
Detalles
El motorizado pertenece al sindicato Trans 20 de Octubre y era conducido por David Suca.
Contexto
La región de Mapiri y sus rutas de conexión han registrado accidentes recurrentes en los últimos meses, principalmente con daños materiales. se aguarda un reporte policial
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