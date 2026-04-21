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Instalan visor de gasolina en surtidor para verificar color del combustible

El dispositivo permite observar en tiempo real el color del carburante y genera mayor confianza en los usuarios.

Juan Marcelo Gonzáles

20/04/2026 21:41

Foto: Visor de gasolina
La Paz

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En medio de las preocupaciones por la calidad del combustible, una estación de servicio en la zona de Calacoto, en La Paz, implementó un visor de gasolina que permite a los usuarios observar el color del carburante antes de cargar.

Cómo funciona

El dispositivo está instalado en algunas mangueras y permite ver en tiempo real el combustible que ingresa al tanque del vehículo.

“Este visor permite ver el color de la gasolina… si es transparente o presenta alguna variación”, explicó personal del surtidor.

La iniciativa fue bien recibida por los conductores, quienes consideran que brinda mayor seguridad y transparencia.

“Está bien para estar seguros… antes nos vendían gasolina de color oscuro, parecía Coca-Cola”, señaló un usuario.

Filas en el lugar

La implementación generó una alta demanda en el surtidor, donde se registran largas filas de vehículos, debido a que los conductores prefieren cargar combustible con esta verificación. Desde la estación informaron que actualmente el visor está habilitado solo en algunas mangueras, pero se busca ampliar su uso a todos los puntos de carga.

Precisión técnica

Aunque expertos señalan que el color no es un indicador definitivo de la calidad del combustible, la posibilidad de observarlo brinda tranquilidad a los consumidores.

Esta medida forma parte de iniciativas de estaciones privadas que también informan sobre el mantenimiento y limpieza de sus tanques, buscando garantizar mayor confianza en el servicio.

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