Instalan visor de gasolina en surtidor para verificar color del combustible

En medio de las preocupaciones por la calidad del combustible, una estación de servicio en la zona de Calacoto, en La Paz, implementó un visor de gasolina que permite a los usuarios observar el color del carburante antes de cargar.

Cómo funciona

El dispositivo está instalado en algunas mangueras y permite ver en tiempo real el combustible que ingresa al tanque del vehículo.

“Este visor permite ver el color de la gasolina… si es transparente o presenta alguna variación”, explicó personal del surtidor.

La iniciativa fue bien recibida por los conductores, quienes consideran que brinda mayor seguridad y transparencia.

“Está bien para estar seguros… antes nos vendían gasolina de color oscuro, parecía Coca-Cola”, señaló un usuario.

Filas en el lugar

La implementación generó una alta demanda en el surtidor, donde se registran largas filas de vehículos, debido a que los conductores prefieren cargar combustible con esta verificación. Desde la estación informaron que actualmente el visor está habilitado solo en algunas mangueras, pero se busca ampliar su uso a todos los puntos de carga.

Precisión técnica

Aunque expertos señalan que el color no es un indicador definitivo de la calidad del combustible, la posibilidad de observarlo brinda tranquilidad a los consumidores.

Esta medida forma parte de iniciativas de estaciones privadas que también informan sobre el mantenimiento y limpieza de sus tanques, buscando garantizar mayor confianza en el servicio.

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