Aseo urbano puede paralizarse en Santa Cruz

La empresa Aseo Urbano Piraí emitió un comunicado público en el que advierte la posible paralización total de sus operaciones de limpieza en el denominado Sector A (Casco Viejo, Zona Norte y Zona Sur), debido al incumplimiento reiterado de pagos por parte de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (EMACRUZ).

Según el pronunciamiento, la situación financiera ha llevado a la operadora a un “límite insostenible”, comprometiendo su capacidad operativa. La empresa asegura que ha agotado todas las vías administrativas correspondientes sin obtener una solución concreta.

En ese sentido, Piraí advirtió que, si los pagos pendientes no se efectúan en un plazo de 24 horas, se verá obligada a suspender completamente el servicio de recolección de residuos en la zona afectada.

Asimismo, la empresa hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que asuman su responsabilidad y eviten la interrupción de un servicio considerado esencial para la salud pública y el bienestar de la población cruceña.

Finalmente, Aseo Urbano Piraí pidió comprensión a la ciudadanía ante una situación que, según indica, escapa de su control y pone en riesgo la continuidad del servicio de limpieza urbana.

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