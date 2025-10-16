Suspensión de servicio de empresa Piraí, es por una deuda de ocho meses

La empresa de Aseo Urbano Piraí anunció la suspensión total de sus servicios en Santa Cruz a partir de este 16 de octubre, debido al incumplimiento de pagos por parte de la Empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz). Desde la gerencia afirman que la deuda equivale a ocho meses, situación que ha vuelto “insostenible” la continuidad de las operaciones.

El gerente de operaciones de Piraí, Marcelo Delfín, confirmó la paralización total del servicio, exceptuando la recolección de residuos hospitalarios. “Aseo Urbano Piraí ha paralizado las operaciones producto del incumplimiento de ocho meses de pago por parte de Emacruz”, declaró Delfín.

Según explicó, Emacruz ha realizado únicamente pagos parciales mínimos, por lo que la deuda acumulada ha afectado no solo al personal operativo, sino también a los proveedores y al mantenimiento de la maquinaria.

“Nuestro sindicato ha decidido no salir a trabajar porque no se les ha pagado los salarios. Hay molestia de parte de los proveedores porque también se les adeudan los insumos y servicios necesarios para operar”, señaló.

El ejecutivo aclaró que la suspensión no está relacionada con la falta de combustible, y destacó el apoyo recibido de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“La ANH ha cumplido a cabalidad con priorizarnos el combustible. El problema no es el suministro, sino la falta de recursos económicos para adquirirlo”, precisó.

Piraí asegura haber enviado más de 50 notas oficiales a Emacruz solicitando la cancelación de los montos pendientes. Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta formal que permita destrabar el conflicto.

“Tenemos la mejor voluntad de trabajar, pero es imposible seguir sin recursos. Corresponde a Emacruz dar una respuesta urgente para restablecer el servicio y evitar mayores perjuicios a la población”, concluyó Delfín.

