¡Intenso calor en Santa Cruz! Mira hasta cuánto llegará la temperatura este jueves y lo que debes saber

El clima no da tregua. Este jueves 16 de octubre, las temperaturas continuarán en ascenso y se espera una máxima de 34°C y una mínima de 24°C, según el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, también conocido como el “Señor del Clima”.

“El jueves se presentará caluroso, sobre todo durante la tarde, con temperaturas que seguirán subiendo”, informó Alpire, quien además advirtió sobre un nuevo fenómeno que podría generar complicaciones: vientos intensos con ráfagas que superarían los 60 km/h.

“Estos vientos implican riesgos inminentes de caídas de tendidos eléctricos y árboles, por lo que recomendamos a los servicios de emergencia municipales y de la CRE estar preparados para auxiliar a la ciudadanía”, señaló el especialista.

Además del riesgo por los vientos, Alpire insistió en que el calor extremo puede tener impacto tanto en la salud como en la economía familiar. Por ello, sugirió un uso responsable del aire acondicionado:

“Recomendamos programar el aire en 24°C. Esto permitirá mantener un ambiente saludable, reducir el consumo de energía y evitar un incremento en la factura eléctrica”, aconsejó.

Mira la programación en Red Uno Play