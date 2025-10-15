En medio del caos y la devastación provocados por las recientes lluvias en el país, una historia de valentía se robó el corazón de miles de mexicanos. Un hombre se lanzó a las aguas desbordadas en Poza Rica para rescatar a su hija y nietas, atrapadas dentro de su vivienda durante las inundaciones que afectaron a la región.

Las intensas precipitaciones registradas entre el 6 y el 9 de octubre causaron estragos en varios estados, dejando al menos 64 personas fallecidas, 74 desaparecidas y más de 100 mil viviendas dañadas, según cifras oficiales compartidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Veracruz fue uno de los estados más golpeados, con decenas de comunidades anegadas y familias enteras incomunicadas.

En medio de este panorama desolador, un acto de amor paternal se convirtió en símbolo de esperanza. En un video difundido en TikTok por una de las hijas del protagonista, identificado por usuarios como Víctor Barragán, se observa el momento en que el hombre se lanza al agua y nada con fuerza entre las corrientes para llegar hasta su familia, que se encontraba rodeada por el agua dentro de su hogar.

“Gracias a Dios toda mi familia está a salvo. Los rescataron de este horrible desastre en Poza Rica. Eres un héroe, pa”, escribió la joven en la publicación compartida desde la cuenta @ladelostenis.

El video rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reacciones y comentarios de admiración.

Algunos usuarios lo describieron como un “padre de oro”, mientras otros recordaron su trayectoria como servidor público en el Registro Civil de Papantla, destacando su calidad humana y su compromiso con la comunidad.

“Dios lo bendiga y lo cuide, para que pueda seguir ayudando”, comentó una internauta que aseguró ser sobrina del voluntario que acompañó el rescate.

El caso de Víctor Barragán se suma a muchas otras historias de heroísmo que han emergido tras las inundaciones. En un momento en que México enfrenta una de las peores crisis climáticas de los últimos años.

