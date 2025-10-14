TEMAS DE HOY:
Internacional

Maduro llama “bruja demoníaca” a María Corina Machado tras su Nobel de la Paz

El presidente de Venezuela evitó pronunciarse sobre el galardón, pero insistió en que su gobierno busca “paz con libertad, con soberanía y con dignidad”, mientras acusó nuevamente a la oposición de intentar desestabilizar al país.

Charles Muñoz Flores

14/10/2025 16:51

Maduro llama “bruja demoníaca” a María Corina Machado. FOTO: Tomada de internet. FOTO: Tomada de internet. Composición CHMF.
Venezuela

Escuchar esta nota

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este domingo a la líder opositora y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como una “bruja demoníaca”, durante un discurso por la clausura de la marcha del Día de la Resistencia Indígena en Caracas.

“El 90 por ciento de toda la población repudia a la bruja demoníaca de ‘La Sayona’”, expresó Maduro ante miles de simpatizantes, en referencia a un personaje del folclore venezolano que representa un espíritu vengativo de tez blanca y cabellera negra. Sin mencionarla directamente, el mandatario usó nuevamente este apodo que el oficialismo ha empleado para referirse a la dirigente opositora.

Las declaraciones surgen dos días después de que el Comité Nobel Noruego otorgara a Machado el Premio Nobel de la Paz, destacando su “incansable lucha por la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela”.

 

 

Maduro evitó pronunciarse sobre el galardón, pero insistió en que su gobierno busca “paz con libertad, con soberanía y con dignidad”, mientras acusó nuevamente a la oposición de intentar desestabilizar al país.

El discurso ha generado reacciones divididas dentro y fuera de Venezuela. Líderes opositores calificaron las palabras del mandatario como una muestra de “intolerancia y desesperación política”, mientras sectores afines al chavismo defendieron la retórica del presidente como una expresión cultural y simbólica.

Machado, por su parte, no respondió directamente al insulto, pero publicó en la red social X un mensaje en el que reiteró su compromiso con la “reconciliación nacional y la justicia democrática”.

 

