Industriales en emergencia: Aguardan elecciones para reunirse con el próximo gobierno

El sector industrial de Bolivia se declaró en emergencia, ante el anuncio de una contracción económica realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y advierte que la próxima administración enfrentará un panorama complicado y lleno de desafíos tras confirmarse la caída de la actividad productiva.

“El INE sacó los datos a junio del 2025 y estamos en un decrecimiento del menos 2.40%, así que la situación económica por la cual está atravesando el país está muy complicada”, afirmó Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias.

Morales señaló que, luego de conocer quién asumiría el próximo gobierno, enviarán un comunicado al futuro presidente del país para reunirse a la brevedad posible. El objetivo es solicitar información precisa sobre el estado real de las reservas de gas, puesto que aseguran que la transparencia en estos datos es clave para ejecutar políticas económicas.

Mira la programación en Red Uno Play