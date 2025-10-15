TEMAS DE HOY:
Economía

PIB de Bolivia cae 2,4% y analistas advierten escenario de estanflación

El PIB de Bolivia cayó un 2,40% en el primer semestre de 2025, según el INE. El analista Gonzalo Chávez advierte un escenario de 'estanflación'.

Naira Menacho

14/10/2025 20:31

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia registró una contracción del 2,40% entre enero y junio de 2025, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El economista Gonzalo Chávez señala que este resultado confirma un escenario de estanflación, es decir, la coexistencia de recesión económica, inflación elevada y desempleo creciente.

“Todo indica que terminamos en el fondo del pozo hasta fin de año. El principal factor explicativo sigue siendo el sector hidrocarburos y minería, con una caída interanual cercana al 13%”, declaró Chávez.

El analista atribuye esta situación a la declinación productiva, la falta de inversión en exploración y la devaluación implícita del tipo de cambio paralelo.

Además del sector extractivo, el comercio se contrajo un 5,1% y también se observaron caídas en transporte y suministro de gas.

“Es una combinación particularmente adversa para la política económica”, advirtió Chávez.

 

