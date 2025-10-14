Santa Cruz: Fiscalía desplegará 86 fiscales para garantizar las elecciones el domingo

De cara a la segunda vuelta de las elecciones nacionales este domingo 19 de octubre, el Ministerio Público de Santa Cruz anunció el despliegue de 86 fiscales para garantizar el cumplimiento de la ley durante la jornada electoral. Así lo informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en una entrevista con el programa El Mañanero.

“El Ministerio Público va a trabajar de manera incansable e ininterrumpida conjuntamente con la Policía Boliviana para garantizar la libre participación de los ciudadanos”, afirmó Zeballos.

Según explicó Zeballos, los fiscales estarán en sus respectivas sedes fiscales, pero también harán presencia activa en los recintos electorales. Su misión será monitorear, prevenir e intervenir ante cualquier irregularidad con relevancia penal, especialmente aquellas de índole electoral, como obstaculización del voto, fraude, o manipulación del material electoral.

“Vamos a actuar de oficio o a instancia de parte en caso de cualquier hecho con relevancia penal”, advirtió Zeballos, al asegurar que se aplicará todo el rigor de la ley ante cualquier delito que atente contra la transparencia del proceso.

En caso de que la ciudadanía observe irregularidades durante la votación, podrá acudir directamente al Ministerio Público o a la Policía. Asimismo, Zeballos recordó que el Tribunal Electoral Departamental es el órgano responsable de administrar el proceso y brindar orientación sobre el desarrollo logístico de la elección.

Finalmente, el fiscal Zeballos hizo un llamado a la población a participar en esta jornada democrática con responsabilidad y tranquilidad. “Queremos que las elecciones se desarrollen en paz y con respeto. Vamos a velar por eso desde el Ministerio Público”, concluyó.

